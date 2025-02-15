Турнікет, що зупинив не лише кровотечу, а й кулю: історії військових, які врятувались від смерті

Він є в українського воїна під Покровськом, у водія з Черкас, у лікаря швидкої зі Львова, у рятувальника з Одеси та в перехожої з Києва. Він – це турнікет. Компактний, часом непомітний, але завжди незамінний.

Те, наскільки важливий турнікет, видно зі статистики: 80% поранених гинуть від масивної крововтрати за 2 – 3 хвилини. Та якщо вчасно і правильно накласти джгут, життя можна врятувати.

Як бійців рятує турнікет і чому усім важливо покращувати навички користування ним і накладання – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

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Як турнікет рятував життя під Авдіївкою

Турнікет став синонімом життя на фронтах. Лік – на секунди. Чіткі рухи, коли руки знають, що робити: дістати, розпакувати, накласти, затиснути. Цей алгоритм бойовий медик Олег Білий повторює тисячу разів на місяць, коли веде тренінги з домедичної допомоги для військових.

Навчати інших Олег вирішив після того, як власноруч зупиняв кров побратиму.

Уламок міни розсік моєму товаришу ліве стегно мало не до кістки, зачепив артерії. Кровотеча була велика. А ми – під Авдіївкою на Донеччині. Пощастило, що в аптечці виявився надійний джгут, який не підвів. Наклав його максимально високо, що зупинило масивну кровотечу і врятувало життя пораненому. Надалі я передав побратима в стабілізаційний пункт,

– згадує медик.



Медик Олег Білий / Фото, надане 24 Каналу

Олег зазначає, що вже на той час аптечки українських бійців були укомплектовані турнікетами українського виробника, зокрема і турнікетами Sich.

"Станом на зараз під час боїв в Херсонській, Донецькій та Харківській областях, я активно застосовую вітчизняні турнікети та бандажі", – каже бойовий медик.

Як вдалося врятувати дитину після удару по Чернігову

Турнікет допоміг врятувати життя і 9-річному хлопчику, який постраждав від уламків під час ракетного удару росіян по виставці дронів у Чернігові.

Одразу після вибуху стало зрозуміло – серед нас є ті, хто знає, як рятувати людей. Та і пощастило, що я щойно забрав з пошти ящик турнікетів. Українського виробництва, до речі. Він розійшовся за лічені хвилини – ми фіксували та зупиняли кровотечі,

– розповідає волонтер Олександр Барбаров.



Турнікет рятує життя / Фото, надане 24 Каналу

"Серед постраждалих був 9-річний хлопчик, до якого швидко прибігла пані. Вона нещодавно закінчила курси з тактичної медицини та мала з собою турнікет, яким ми комплектуємо аптечки. Саме завдяки її знанням та швидкості реакції, вдалося врятувати життя дитині", – поділився волонтер.

Чому турнікети потрібні у цивільному житті

Нині турнікет має бути у кожній кишені – не фігурально, а реально. Щороку в Україні в результаті аварій на дорогах гине понад 2 000 людей, а більше ніж 20 тисяч – травмуються.

Інструктор з такмеду Дмитро Гладишевський згадує, як став свідком жахливої аварії, коли поспішав на дачу:

Перевернутий автомобіль та розгублені люди. Серед цього хаосу побачив чоловіка з важкою кровотечею, у якого відірвало ноги. Сергію, а так звали чоловіка, вже хтось намагався зупинити кровотечу за допомогою автомобільного ременя безпеки. Це було небезпечно, бо могло призвести до ускладнень і навіть смерті. Ні в кого, уявіть! Ні в кого в автомобільній аптечці не було турнікета. Не гаючи часу, я швидко дістав свої два турнікети, шийний комір, наклав їх та разом з поліцією передав постраждалого медикам.



Олег Лелякін, колишній бойовий медик, навчає тактмеду цивільних у Харкові / Фото, надане 24 Каналу

Як турнікет зупинив кулю снайпера

Військовослужбовець Руслан Русолов повертався на човні з Кринків, що на Херсонщині, та потрапив під кулеметний обстріл. Одна з куль прошила плече Руслана:

Судячи з траєкторії, летіло в голову, але куля пробила плече, лямку плитоноски, підсумок і … випала в човен, не зачепивши кістку. Думав, що шолом захистив. А ні – турнікет, який я навіть не діставав. Виявилося, куля застрягла в воротку турнікета (елемент, який затягує внутрішню стрічку та затискає травмовану судину – 24 Канал). Так мене врятував турнікет і тепер це – мій амулет.

Турнікет, який врятував життя / Фото, надане 24 Каналу

Проте на диво сподіватися не варто. Турнікет і вміння ним користуватися мають стати не бонусом, а обов’язковим вмінням, щоб вижити. За статистикою, приблизно дві третини смертей, яким можна було запобігти, спричинені саме критичними зовнішніми кровотечами. Вчасне застосування турнікета може значно знизити цей показник та врятувати життя не лише собі, але й тим, хто поруч.