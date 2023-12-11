Польський Сейм обрав Дональда Туска новим прем'єром-міністром

11 грудня 2023, 19:59
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Джерело:

The Guardian

Парламент підтримав кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра Польщі. Попереднього очільника уряду відправили у відставку кілька годин тому.

У Польщі підтримали кандидатуру лідера партії "Громадянська платформа" Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра. Партія "Право та справедливість" вперше за 8 років втратила владу.

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Понад дві сотні членів Сейму проголосували "за"

Дональд Туск виголосив промову після обрання його на посаду прем'єр-міністра Польщі. Він висловив вдячність полякам та зазначив, що пишається ними.

Також він подякував "Праву та справедливості" за те, "що вони намагались зробити з демократією". 

Кабінет Туска може бути приведений до присяги в середу, що дозволить йому поїхати до Брюсселя на саміт ЄС у четвер і п'ятницю як прем'єр-міністр. Він пообіцяв розблокувати мільярди євро допомоги ЄС, заморожені через тривалу напруженість із Брюсселем.

Сьогодні я пишаюся поляками, можливо, перемога – це перемога найслабших. Від завтрашнього дня ми зможемо виправити помилки, щоб кожен у Польщі почувався як вдома,
– сказав Туск.

Багато із присутніх у Сеймі плаче.

Володимир Зеленський привітав Дональда Туска

Президент України відреагував на призначення нового прем'єр-міністра Польщі. Він написав, що майбутнє України та Польщі – в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві для перемоги над спільним ворогом.

Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших націй неперевершена,
– наголосив український лідер.

Він також подякував за підтримку та зазначив, що разом Україна та Польща змінюють одне одного та всю Європу.

Моравецького відправили у відставку

  • Парламент Польщі 11 грудня не надав вотум довіри уряду Матеуша Моравецького. Це означає автоматичну відставку. Більшість депутатів парламенту Польщі проголосували за винесення вотуму недовіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким.
  • Крім цього, варто зазначити, що опозиція має більшість у польському Сеймі. Напередодні стало відомо, що опозиція вже сформувала уряд Туска.
  • Сам Туск вступав у конфронтацію із Моравецьким та наголошував, що блокада кордону може негативно вплинути на українсько-польські відносини.

Автор: Вікторія Кульженко