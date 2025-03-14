"Тут було більше бравади": Зеленський прокоментував висловлювання Путіна щодо перемир'я
- Зеленський назвав слова Путіна про готовність до перемир'я "бравадою" і вважає, що Росія затягуватиме мирний процес.
- Зеленський порівняв цю ситуацію з довоєнною риторикою Росії, наголошуючи на її вимогах дотримання Мінських угод.
Зеленський описав слова Владіміра Путіна про нібито готовність до перемир'я "бравадою". Він вважає, що Росія затягуватиме мирний процес.
Росія продовжує говорити одне, а робити інше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами.
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Зеленський прокоментував слова Путіна про готовність до перемир'я
Президент України Володимир Зеленський заявив, що слова Путіна про готовність до перемир'я з Україною є не більше, ніж "бравадою".
Мені здається, в реакції, яку ми вчора побачили від Путіна, було більше бравади… Росіяни кажуть, наприклад, "ми за припинення вогню, але…", і ось тут після "але" вони починають пропонувати різні деталі, щоб відтермінувати процес,
– пояснив президент.
Він зазначив, що фактично Росія й далі "виступає за мир", але лише на своїх умовах.
Зеленський порівняв цю ситуацію з довоєнною риторикою Росії, коли та так само казала, що не збирається нікого окуповувати, але вимагає від України дотримання Мінських угод. Насправді ж угоди Росію не цікавили.
Нагадаємо, Зеленський позитивно оцінив переговори в Саудівській Аравії. Президент України переконаний, що треба зберегти склад обох переговорних команд, оскільки представники цих команд порозумілися між собою.