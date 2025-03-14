"Тут було більше бравади": Зеленський прокоментував висловлювання Путіна щодо перемир'я

Зеленський описав слова Владіміра Путіна про нібито готовність до перемир'я "бравадою". Він вважає, що Росія затягуватиме мирний процес.

Росія продовжує говорити одне, а робити інше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами.

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Зеленський прокоментував слова Путіна про готовність до перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що слова Путіна про готовність до перемир'я з Україною є не більше, ніж "бравадою".

Мені здається, в реакції, яку ми вчора побачили від Путіна, було більше бравади… Росіяни кажуть, наприклад, "ми за припинення вогню, але…", і ось тут після "але" вони починають пропонувати різні деталі, щоб відтермінувати процес,

– пояснив президент.

Він зазначив, що фактично Росія й далі "виступає за мир", але лише на своїх умовах.

Зеленський порівняв цю ситуацію з довоєнною риторикою Росії, коли та так само казала, що не збирається нікого окуповувати, але вимагає від України дотримання Мінських угод. Насправді ж угоди Росію не цікавили.

Нагадаємо, Зеленський позитивно оцінив переговори в Саудівській Аравії. Президент України переконаний, що треба зберегти склад обох переговорних команд, оскільки представники цих команд порозумілися між собою.