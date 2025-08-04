Тут фіксують найманців з Китаю, країн Африки та Азії: Зеленський відвідав Вовчанський напрямок

Президент Володимир Зеленський побував на Вовчанському напрямку. На цьому напрямку військові фіксують участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що розповів Зеленський про візит на Вовчанський напрямок?

Президент розповів, що зустрівся з військовими на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Він розповів, що вони говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо порушили питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад.

Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати,

– повідомилв президент.