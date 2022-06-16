"Тут пацани 19-річні сидять": окупант жаліється дружині, що вже не чекають на ротацію

Дружини окупантів намагаються повернути своїх чоловіків додому, доки вони ще живі. Однак командування не дає їм такого шансу.

Так, українська розвідка перехопила таку розмову. У ній дружина загарбника каже, що він не повернеться додому до кінця бойових дій. Хоча насправді ще під питанням, чи повернеться взагалі.

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"Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто, не раніше вересня. Заміни вам немає", – каже дружина.

Жінка додає, що не повернуться навіть ті загарбники, у кого закінчуються контракти.

Окупанти почнуть самі себе стріляти

Чоловік обурюється тим, що росіянки замало роблять для їхнього повернення. Каже, що потрібно звертатися в прокуратуру. Натомість дружина виправдовується, мовляв, в прокуратурі нічого не скажеш, бо військовий підписав контракт.

Тоді загарбник зазначає, що ця ситуація примусить їх іти на крайні заходи. Каже, якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу потрапити додому в окупантів немає.

Росіянин додає, що "тут або тебе, або ти". Коли дружина знову починає говорити про відсутність заміни, окупант обурюється ще більше.

Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки...Яка заміна? Тут пацани 19 річні сидять,

– додає росіянин.

Перехоплена розмова окупанта з дружиною: відео

Окупанти бунтують

Російські окупанти масово відмовляються вступати в бій з українськими оборонцями через колосальні втрати. На це скаржився один із загарбників в іншій перехопленій розмові.

Казав, що зі всього батальйону в бій пішли 30 людей: когось поранили, хтось "двохсотий", хтось "трьохсотий". Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців. Це означає, що лише 1 з 10 російських окупантів готовий вступати у бій зі ЗСУ.

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