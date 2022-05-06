Тут тільки один вихід – або "200-й", "або 300-й", – окупанти скаржаться на великі втрати

Військові російської армії розуміють, що їхнє керівництво – боягузи, які не готові брати відповідальність за свої рішення. Через це більшість із них прагне якомога швидше повернутися додому.

Причому, як свідчать розмови перехоплені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, окупантів не особливо хвилює, яким саме способом вдасться втекти із місць бойових дій.

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Що вдалося з'ясувати із нової телефонної розмови російського окупанта

У черговому перехопленні телефонної розмови, військовослужбовець Росії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в одній із російських груп у соцмережах, насправді "200-ті". Дружина загарбника відповідає, що не реагує на ці дописи та не особливо цікавиться новинами.

Наляканий окупант розповідає, що буде вибиратися з війни, байдуже яким чином. Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші.

Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або "200-й", або "300-й",

– розповідає він.

Дружина російського загарбника розповідає, що чоловік її подруги теж сказав, що більше не поїде воювати та готується до звільнення зі служби.

Водночас розвідка України нагадує, що росіяни все ж мають шанс вибратися з нашої землі неушкодженими. Для цього достатньо здатися у полон Збройним Силам України.

Тут тільки один вихід – або "200-й", або "300-й": нове перехоплення розмов окупантів

Втрати російських окупантів: коротко

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 6 травня загальні втрати ворога становлять 24 900 осіб. Українські захисники відзначили, що найбільших втрат противнику за минулу добу вдалося завдати на Лиманському та Курахівському напрямках Донбасу.

Водночас загарбники вдаються до різноманітних "лайфхаків". Приміром, щоб не стати черговими "200-ми", псують паливо в танках.

Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється повертатися до України. Солдати висловили протест через значні втрати серед своїх бойових товаришів.

Втрати росіян не обмежуються особовим складом. На війні в Україні вони "гублять" також багато дорогої техніки. Так, сьогодні стало відомо про вибух на фрегаті "Адмірал Макаров". Однак, як зазначив журналіст Сергій Лещенко, інформація потребує офіційного підтвердження, яке з'явиться згодом.

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