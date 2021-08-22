Твердо переконана, – Меркель офіційно назвала свого потенційного наступника

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала ім'я людини, яка може скоро обійняти посаду керівника уряду. Сама пані Меркель восени 2021 року збирається піти у відставку.

Потенційним майбутнім канцлером вона назвала Арміна Лашета. Цей політик – глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини.

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Меркель вважає, що канцлером стане Лашет

Ангела Меркель – канцлерка Німеччини вже впродовж майже 16 років (з листопада 2005), у липні 2021 їй виповнилося 67. Восени цього ж року у країні відбудуться чергові вибори до парламенту, за результатами яких сформують нову коаліцію та федеральний уряд.

Меркель вирішила навіть в разі перемоги своєї партії на пост канцлерки більше не претендувати.

А на передвиборчому мітингу 21 серпня фактично офіційно назвала свого наступника. Вона висловила впевненість, що новим канцлером стане керівник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет.

Упродовж багатьох років я бачила Арміна Лашета як людину і політика, для якого "Х" у назві нашої партії – це не просто літера, а сенс всього, що він робив і робить,

– заявила Ангела Меркель.

І додала, що "твердо переконана" у перемозі своєї політсили та якісній роботі Лашета на посаді канцлера федерального уряду Німеччини.

До слова, Меркель очолювала ХДС з 2000 до 2018.

Саме того року вона пішла у відставку з посади керівника партії та заявила, що збирається піти взагалі з політики, допрацювавши свій останній канцлерський термін – до кінця 2021 року.

Меркель тим часом 20 серпня відвідала Росію та поспілкувалася з Путіним.

А 22 серпня мала б поговорити і з Зеленським.