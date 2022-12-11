У Росії знову стукають із дна: на новорічну ялинку у центрі Твері повісили "ворогів Росії"

Росіяни продовжують впевнено стукати з дна. Цього разу їм вдалося це зробити завдяки новорічній ялинці, яка стоїть у центрі Твері. Точніше тому, як її прикрасили.

Здавалося б, Новий рік має асоціюватися зі святковим настроєм. Але росіяни всюди, де лише можуть, впихнуть якщо не війну, то своїх ворогів. Не стали виключенням і новорічні ялинки, розповідає 24 канал з посиланням на місцеві пабліки.

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Прикраси з пропагандою насилля

Ясна річ, що не минулося без пропаганди насилля. Але спочатку розповімо, що ж це за прикраси такі. На ялинці висіла паперова гірлянда з чоловічками. Серед них – Джо Байден, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, а також – зрадники Росії – Лайма Вайкуле, Максим Галкін та Алла Пугачова. Усі ці чоловічки з пунктирними лініями і написами "Відірви від мене що-небудь".

Ось така гірлянда прикрашала ялинку у Твері / Фото з місцевих пабліків

Поки у хворій уяві росіяни відривають руки та ноги лідерами США, України та Франції, на війні без реальних кінцівок залишаються "мобіки". Та й узагалі складно зрозуміти, кому могла спасти на думку такого роду прикраса. Для чого вона та який зміст несе? Хоча, ми однозначно надто багато вимагаємо від росіян.

У пресслужбі адміністрації Твері відразу ж вирішили виправдатися. Мовляв, відповідна гірлянда провисіла заледве пів години. І її "силами адміністрації Центрального району" зняли. Правда, підозрюємо, що причиною цього стали геніталії на чоловічках, а не посил цих самих прикрас.

Якщо ж серйозно, то ці прикраси – квіточки. Натомість моторошнішими ми вважаємо брошури, які росіяни поширюють серед мобілізованих.

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