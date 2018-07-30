Творець "Ріка і Морті" Ден Гармон видалив свій Twitter через скандальний допис: деталі

Письменник Ден Гармон, який є автором популярного анімаційного серіалу "Рік і Морті", видалив свій Twitter-акаунт через скетч, у якому він грає психолога-педофіла і в одній зі сцен імітує секс з немовлям.

Про це повідомляють на Deadline.

Скетч-відеоролик був опублікований ще у 2009 році, однак лише зараз почав набирати великої популярності. Через хвилю критики у соціальних мережах він видалив свій профіль в соцмережі і згодом опублікував свою офіційну заяву.

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У 2009 році я зняв "пілот", який створювався як пародія на "Декстера", і досяг успіху тільки в тому, що він вийшов дуже образливим. Я швидко зрозумів, що це дуже "несмачно", і видалив відео. Ніхто ніколи не повинен був побачити те, що ви побачили. Я приношу щирі вибачення,

– прокоментував скандальний скетч Гармон.

Допис, поширений Dan Harmon (@danharmon) 21 Чер 2018 р. о 9:21 PDT

Нагадаємо, що схожа ситуація трапилась з режисером "Вартових Галактики" Джеймсом Ганном, на сторінці в якого знайшли старі твіти, де він він допускав неоднозначні висловлювання про смертельно хворих людей та педофілію.