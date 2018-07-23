Творці "Сімпсонів" випустили трейлер нового мультсеріалу
Американський стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер нового анімаційного серіалу "Розчарування" від Мета Ґрюнінґа – творця таких відомих мультсеріалів "Сімпсони" та "Футурама".
Новий анімаційний серіал розкаже історію королівства Дрімленд. У центрі сюжету перебуває принцеса Бін, яку непокоїть надмірне вживання алкоголю. Вона втікає зі свого весілля разом з ельфом та чортеням.
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Проект розрахований на дорослу аудиторію. Наразі заплановано 20 епізодів шоу. Прем'єра "Розчарування" запланована 18 серпня на Netflix.
Дивіться відео: Трейлер мультсеріалу "Розчарування"
Джерело: 24 Канал
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