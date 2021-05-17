Творців російського фільму про Крим визнали загрозою нацбезпеці України

Міністерство культури та інформаційної політики внесло зміни у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. У список потрfпили автори фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія".

Відповідне подання до Мінкульту зробила Служба безпеки України. Оновлення набрали чинності від 17 травня.

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Хто потрапив у список:

актор Олександр Зачіняєв,

актор Валерій Карпов,

актор Іван Соловйов,

актриса і режисерка Віра Соколова,

оператор Леонід Рудкевич

композитор Євген Ширяєв.

Про що фільм "Пункт пропуску. Офіцерська історія"

Стрічка має вийти на екрани у 2021 році. Головні герої – два військовослужбовці-кримчани, які потрапляють у полон Служби безпеки України. Їх у СІЗО утримують 3 роки. Творці фільму запевняють, що він "оснований на реальних подіях".

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Наразі у списку осіб, що є загрозою нацбезпеці України, перебувають 187 людей.