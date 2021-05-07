Twitter проти Трампа: соцмережа заблокувала акаунти, які публікували заяви політика

Читать новость на русском

Twitter заблокував акаунт DJTDesk, який був майданчиком для публікацій заяв політика Дональда Трампа. Його офіційний акаунт соцмережа заблокувала ще 9 січня

Джерело:

NBC News

Акаунт DJTDesk створили 6 травня. Там дублювали заяви з офіційного сайту Трампа.

Зауважте Наглядова рада Facebook не скасувала блокування акаунта Трампа

Вже через декілька годин після реєстрації акаунт заблокували. У Twitter це пояснили тим, що соцмережа діятиме рішуче у випадках, якщо певний акаунт намагатиметься поширити контент, пов'язаний із заблокованими сторінками.

Водночас радник Трампа Джейсон Міллер повідомив, що Трамп не причетний до цього акаунту. 

Окрім того, Twitter заблокував ще низку акаунтів, які дублювали повідомлення з офіційного сайту Трампа.

Що відомо про сайт Трампа

  • Свій сайт Трамп запустив після того, як його акаунт заблокували у низці соцмереж. 
  • Такі дії політика пояснили тим, що йому необхідний майданчик для спілкування з прихильниками. 
  • Сайт назвали From the Desk of Donald J. Trump.
Зверніть увагу! Акаунт Трампа у твітері заблокували 9 січня 2021 року після штурму Капітолію. Соцмережа звинуватила політика у п ідбурювані населення до заколоту. Згодом у компанії Twitter повідомили, що Трампу не відновлять доступ до соціальної мережі у жодному випадку: навіть якщо він виграє президентські вибори.