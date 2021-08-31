Тюремники вкололи російську вакцину політв'язню Лимешку проти волі: його стан погіршився

У Росії незаконно засудженого українця Геннадія Лимешка вакцинували проти коронавірусу російським препаратом. Після цього стан політв'язня значно погіршився. У Лимешка – тахікардія та сильний головний біль.

Про це розповіла уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова. Вона наголосила, вакцина, якою щепили українця, не схвалена ВООЗ.

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Лимішку погрожували працівники колонії

Працівники виправної колонії "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення,

– розповіла Денісова.

Одразу після щеплення Геннадію стало гірше, проте адміністрація колонії відмовила йому у наданні медичної допомоги. Це, наголосила Денісова, порушує конвенцію про захист прав людини та основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження.

Денісова звернулась до омбудсменки Москалькової

Уповноважена з прав людини парламенту звернулась до російської омбудсменки Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити Лимешку необхідну медичну допомогу. Також Денісова попросила генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до колонії, де відбуває ув'язнення Лимешко.

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Що відомо про Геннадія Лимешка

Лимешко народився у 1992 році на Харківщині.

Воював добровольцем на Донбасі, а згодом у складі ЗСУ.

Засуджений до 8 років ув'язнення у Росії за незаконне зберігання та перевезення зброї та боєприпасів, незаконне виготовлення вибухівки за попередньою змовою.

Справа Лимешка відома як справа "українських диверсантів" в окупованому Криму.

Текст публікації Людмили Денісової:

Незаконно засудженому країною-агресором РФ громадянину України Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ.

Працівники виправної колонії "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення.

Після вакцинації стан здоров'я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль.

Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги.

Прошу Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" та відвідати Геннадія Лимешка.