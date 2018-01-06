У Ахметова відреагували на рішення суду щодо замороження активів олігарха

Група СКМ, яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, збирається оскаржити рішення суду на Кіпрі про заморожування активів на суму у 820 мільйонів доларів. Віждповідна ухвала суду стосувалася справи "Укртелекому".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву компанії.

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"Компанія СКМ опосередковано придбала акції "Укртелекому" у Raga Establishment Limited (тоді називалася EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 році, через 2 роки після приватизації "Укртелекому". Станом на зараз ми справді отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не погоджуємося з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено", – підкреслили у Ахметова.

Крім того представники СКМ зауважили, що вони будуть також активно захищатися в судах проти безпідставного позову компанії Raga Establishment Limited, в рамках якого було винесено ухвалу.

"Ми також нагадуємо, що група СКМ ні прямо, ні опосередковано не брала участі в приватизації "Укртелекому" в 2011 році. Як ми неодноразово заявляли, претензії Фонду держмайна та інших державних органів України щодо законності приватизації "Укртелекому" та виконання інвестиційних зобов’язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited і її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію в 2011 році", – йдеться у заяві групи.

Нагадаємо, напередодні сайт "24" повідомляв, що окружний суд Нікосії постановив заморозити активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму у понад 820 мільйонів євро. Зазначалося, що це сталося за позовом компанії Raga Establishment, яка належить колишньому голові правління "Родовід Банку" Денису Горбуненку.