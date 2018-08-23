У Білому домі вкотре відхрестились від причетності Трампа до справи Манафорта

В Адміністрації президента США стверджують, що Дональд Трамп не має жодного стосунку до обвинувального вердикту щодо колишнього глави свого штабу Пола Манафорта.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

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Це не має жодного стосунку до президента,

– сказала вона, коментуючи ситуацію про розслідування щодо Манафорта.

Відповідаючи на питання, чи не збирається Дональд Трамп помилувати Манафорта після того, як він написав у Twitter, що шкодує про рішення присяжних, Сара Сандерс заявила, що їй "нічого не відомо про будь-які розмови про це".

Речниця білого дому також прокоментувала інформацію про колишнього адвоката Трампа Майкла Коена, який визнав себе винним у злочинах, пов'язаних з ухилянням від сплати податків і злочинному порушенні фінансової дисципліни. Сандерс наголосила, що сам "президент не робив нічого протиправного, проти нього немає звинувачень, немає змови".

Напередодні колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен також зізнався, що він платив двом жінкам, які свого часу мали інтимні зв'язки з теперішнім президентом США за те, щоб вони не розголошували інформацію про це.

21 серпня, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством.



Трамп також висловив своє співчуття Манафорту у зв’язку з рішенням суду від 21 серпня. Його визнали винним у 8 з 18 пунктів звинувачення.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.