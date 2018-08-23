12:19
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Білому домі вкотре відхрестились від причетності Трампа до справи Манафорта

12 Читать новость на русском
Речниця Білого дому Сара Сандерс
Речниця Білого дому Сара Сандерс / Getty images

В Адміністрації президента США стверджують, що Дональд Трамп не має жодного стосунку до обвинувального вердикту щодо колишнього глави свого штабу Пола Манафорта.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Читайте також: Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?

Це не має жодного стосунку до президента,
– сказала вона, коментуючи ситуацію про розслідування щодо Манафорта.

Відповідаючи на питання, чи не збирається Дональд Трамп помилувати Манафорта після того, як він написав у Twitter, що шкодує про рішення присяжних, Сара Сандерс заявила, що їй "нічого не відомо про будь-які розмови про це".

Речниця білого дому також прокоментувала інформацію про колишнього адвоката Трампа Майкла Коена, який визнав себе винним у злочинах, пов'язаних з ухилянням від сплати податків і злочинному порушенні фінансової дисципліни. Сандерс наголосила, що сам "президент не робив нічого протиправного, проти нього немає звинувачень, немає змови".

Напередодні колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен також зізнався, що він платив двом жінкам, які свого часу мали інтимні зв'язки з теперішнім президентом США за те, щоб вони не розголошували інформацію про це.

21 серпня, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством.

Трамп також висловив своє співчуття Манафорту у зв’язку з рішенням суду від 21 серпня. Його визнали винним у 8 з 18 пунктів звинувачення.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Дональд Трамп Новини США Пол Манафорт Скандал Розслідування Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Греції на виборах перемогла пропутінська партія
 20 вересня 2015 , 21:53
У Таїланді знайшли дитячу футбольну команду, яка зникла в печері: відео
 2 липня , 23:02
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук