У блискучій сукні з відкритим декольте: спокуслива Кайлі Міноуг зустрілась з принцом Вільямом
Австралійська співачка Кайлі Міноуг зустрілася з принцом Вільямом на благодійному вечорі онкологічного фонду Royal Marsden NHS Foundation Trust в Букінгемському палаці.
Про це повідомляє Harper's Bazaar.
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Кайлі Міноуг невимушено спілкувалася з принцом і обговорила нагальні проблеми онкохворих.
Зазначимо, що у 2005 році вона успішно поборола рак грудей.
50-річна співачка з'явилася на заході у розкішній сріблястій сукні у підлогу, нібито демонструючи своїм блискучим виглядом, що будь-яке випробування можна подолати.
Усі фото – Getty Images
Джерело: 24 Канал
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