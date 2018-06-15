У блискучій сукні з відкритим декольте: спокуслива Кайлі Міноуг зустрілась з принцом Вільямом

Австралійська співачка Кайлі Міноуг зустрілася з принцом Вільямом на благодійному вечорі онкологічного фонду Royal Marsden NHS Foundation Trust в Букінгемському палаці.

Про це повідомляє Harper's Bazaar.

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Кайлі Міноуг невимушено спілкувалася з принцом і обговорила нагальні проблеми онкохворих.

Зазначимо, що у 2005 році вона успішно поборола рак грудей.

50-річна співачка з'явилася на заході у розкішній сріблястій сукні у підлогу, нібито демонструючи своїм блискучим виглядом, що будь-яке випробування можна подолати.



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