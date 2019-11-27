У "Борисполі" пасажирів здивувала валіза, з якої стирчали жіночі ноги: курйозне відео

Багажною стрічкою столичного аеропорту "Бориспіль" роз’їжджала дивна валіза. Річ у тім, що прямо з неї стирчали жіночі ноги у чорних туфельках. Вигляд цього багажу неабияк здивував пасажирів.

Дивна валіза виявилась реквізитом ілюзіоніста Романа Бондарчука, а курйозне відео з нею та реакцією пасажирів розмістили на фейсбук-сторінці Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Жіночі ноги на багажній стрічці аеропорту "Бориспіль". Ні, вам не здалось. Багаж наших пасажирів часом вражає. Сьогодні з 8 ранку, ми отримуємо відео жіночих ніг на багажній стрічці, від пасажирів ранішнього рейсу з Дубай,

– мовиться у дописі до відео.

У "Борисполі" жартують: ноги, після перевірки, виявились не справжніми, а от емоції працівників та пасажирів – більше ніж.

Валіза із жіночими ногами у "Борисполі": дивіться курйозне відео