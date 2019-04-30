У "Борисполі" транслювали карту України без Криму: фотодоказ

У приміщенні аеропорту "Бориспіль" транслювали відеоролик, на якому Україна відображена без окупованого РФ Криму. Поліція відкрила кримінальне провадження.

До правоохоронців звернувся один з пасажирів аеропорту. Він повідомив про підозрілий відеоролик, інформує прес-служба поліції.

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За цим фактом слідчим відділом відділення аеропорту "Бориспіль" було відкрито кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Вони опитують працівників аеропорту, встановлюють осіб, які монтували та надали проморолик для розміщення.

Попередньо поліцейські встановили, що лист з пропозицією розміщення відеоконтенту надійшов до підприємства з Міністерства інформаційної політики. Тож поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили та створили відеопродукт.

Напередодні у Росії заявили, що компанія Google виправила "помилку" з відображенням Криму. Відтепер на картах Google для користувачів Росії Крим позначається як російська територія.

Як РФ анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.