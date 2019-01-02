У будинку Тернополя вибухнула граната, якою вихвалявся п’яний чоловік

У середу, 2 січня, у Тернополі в гуртожитку вибухнула граната, внаслідок чого загинула 1 людина, ще 2 зазнали травм і потрапили до лікарні. Інцидент стався на вулиці Макаренка, 2.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

Там уточнили, що вибух прогримів в однокімнатній квартирі на другому поверсі. Від ударної сили повилітали шибки.

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У квартирі поліцейські виявили тіло чоловіка. У нього на пальці висіло кільце, ймовірно, що від гранати. Поруч лежали ще 2 поранених людей.

На момент вибуху в кімнаті перебувало 4 людей, повідомив заступник головного поліцейського Тернопільщини Степан Яцух.

Власник помешкання каже, що загиблий – його сусід. Вони дивилися телевізор та розпивали спиртні напої. Знайомий мав при собі небезпечний предмет. Він ним вихвалявся і в результаті необережного поводження граната вибухнула,

– повідомили правоохоронці.

Остаточну причину вибуху встановить слідство. На місці події працюють криміналісти, оперативники, вибухотехніки. Триває слідство.