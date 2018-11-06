Кокосове, соєве та вівсяне молоко: корисні властивості продуктів

Останнім часом набирає популярність вживання рослинного молока на противагу коров’ячому молоку. Для виготовлення рослинного молока використовують горіхи, сою, бобові, злаки.

На відміну від коров'ячого молока, рослинне не містить лактозу, казеїн та холестерин, пише портал "4mama".

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Кокосове молоко

Містить вітаміни групи B, А, С, К, Е, РР, а також Омега-3, Омега-6, Омега-9, кальцій, магній, цинк, фосфор.

Такий продукт можна вживати не лише дорослим, а й дітям.

Завдяки корисним речовинам кокосове молоко покращує роботу серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Такий продукт здатний вивести шкідливий холестерин, нормалізувати роботу мозку є профілактикою онкозахворювань.

100 грамів кокосового молока містить від 150 до 229 ккал.



Кокосове молоко: користь

Соєве молоко

Цей продукт містить білки, макро- і мікроелементи, ізофлавон, тіамін, піридоксин, вітамін В12 і вітамін Е, вітамін групи B, магній, кальцій.

Соєве молоко здатне нормалізувати роботу печінки, мозку, органів зору та органів дихання. Воно також знижує ризик розвитку інсульту, покращує кровообіг.

Через високий вміст кальцію, соєве молоко здатне зміцнити кістки, а високий вміст магнію – роботу нервової системи. Цей продукт містить стільки ж білка, як і коров’яче молоко. Та, на відміну від останнього, у соєвому молоці міститься у 10 разів менше цукру.

У 100 грамах соєвого молока містяться 54 ккал.



Соєве молоко: користь

Вівсяне молоко

Вівсяне молоко містить вітаміни групи B, вітаміни A, E, H, залізо, фосфор, кремній, клітковину, цинк, мідь.

Цей продукт вважають чудовим антиоксидантом. Воно підійде людям з підвищеним холестерином. Вівсяне молоко пришвидшує обмін речовин, зміцнює серцево-судинну систему, виводить зайву рідину з організму. Цей продукт здатний чудово зняти втому та відновити сили після фізичної активності, заспокоїти. Його застосовують як ліки від безсоння.

100 грамів продукту містить 34 ккал.



Чим корисне вівсяне молоко

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