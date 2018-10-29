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      У чому небезпека низьких температур для здоров'я

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      Названо несподівану небезпеку зими для здоров'я людини
      Названо несподівану небезпеку зими для здоров'я людини / unsplash.com

      Зі слів науковців, у період зими чи просто низьких температур на вулиці судини звужуються, унаслідок чого до серця надходить значно менше кисню.

      Про це заявили фахівці Лундського університету у Швеції, які досліджували вплив погодних умов на здоров'я людей, передає JAMA Cardiology.

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      Дослідження проводилося на території Швеції. Науковцям вдалось проаналізувати дані 274 тисяч громадян, у яких 1998-2013 роках діагностували інфаркт міокарда.

      Вік шведів становив від 50 до 89 років. З'ясувалося, що коли температура повітря на вулиці й атмосферний тиск низькі, ймовірність серцевого нападу зростала на 10%.

      via GIPHY

      Коли температура піднімалася до 3-4 градусів – кількість нападів скорочувалася. Так погода впливає на серцево-судинну систему людини – при низьких температурах звужуються судини, внаслідок чого до серця надходить менше кисню.

      Висновок вчених: низькі температури підвищують ризик розвитку інфаркту міокарда у літніх людей.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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