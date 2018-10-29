У чому небезпека низьких температур для здоров'я

Зі слів науковців, у період зими чи просто низьких температур на вулиці судини звужуються, унаслідок чого до серця надходить значно менше кисню.

Про це заявили фахівці Лундського університету у Швеції, які досліджували вплив погодних умов на здоров'я людей, передає JAMA Cardiology.

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Дослідження проводилося на території Швеції. Науковцям вдалось проаналізувати дані 274 тисяч громадян, у яких 1998-2013 роках діагностували інфаркт міокарда.

Вік шведів становив від 50 до 89 років. З'ясувалося, що коли температура повітря на вулиці й атмосферний тиск низькі, ймовірність серцевого нападу зростала на 10%.

Коли температура піднімалася до 3-4 градусів – кількість нападів скорочувалася. Так погода впливає на серцево-судинну систему людини – при низьких температурах звужуються судини, внаслідок чого до серця надходить менше кисню.

Висновок вчених: низькі температури підвищують ризик розвитку інфаркту міокарда у літніх людей.

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