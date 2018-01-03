У чому зустріти Різдвяний вечір: 15 стильних образів

Вже за декілька днів всі християнські родини зустрічатимуть першу різдвяну зірку за Святою Вечерею та радітимуть святу Різдва 7 січня. Тому ваш образ для сімейної вечері повинен бути як ніколи затишним і і стильним.

Якщо ви ще досі не обрали у чому будете зустрічати Різдво, – не переживайте. Ми впевнені, у вашій шафі обов'язково знайдеться модний образ, який зачарує усіх ваших родичів. А якщо ваші сукні та спідниці з топами не мають доречного вигляду, то в магазинах завжди є бюджетні варіанти та святкові знижки.

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Тому, сайт "24" пропонує вам модну підбірку, якою ви можете послуговуватись при виборі вашої ідеальної сукні для святкової вечері на Різдво.



Теплі светри з яскравим низом – останній тренд сезону



А-подібна сукня зможе приховати всі ваші недоліки



Відкриті плечі в сукнях завжди виглядають виграшно та ефектно



Сукня смарагдового кольору в такому фасоні надасть романтичності вашому образу



Спідниця нижче колін і мереживний верх ідеально підійдуть для сімейної вечері



Фіолетовий колір, за прогнозами експертів, є наймоднішим у 2018 році

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Ніжна сукня з квітковим принтом обов'язково залишить небайдужими ваших батьків



Велюрова тканина стала справжнім хітом серед одягу наприкінці 2017 року



Чорна сукня завжди залишається класикою, тому вона неодмінною додасть вам сексуальності



Ідеальний варіант для домашніх посиденьок у Різдво біля каміну з чашкою какао



Стильний костюм з гаптованим коміром неодмінно додасть вам елегантності



Скромна і водночас дуже ефектна сукня одразу виділить вас з-поміж інших

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В такій сукні ви легко можете взути як тендітні туфлі-човники, так і стильні сапожки



Стильна бежева сукня в підлогу і блискучий топ поверх неї приємно вразить усіх ваших рідних



Елегантна коричнева сукня одразу додасть вам жіночності і краси в свято Різдва