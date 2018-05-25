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У Дніпрі "на гарячому" викрито суддю-хабарника

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У Дніпрі
У Дніпрі "на гарячому" викрито суддю-хабарника / nabu

У Дніпропетровській області детективи Національного антикорупційного бюро України та працівники управління Служби безпеки України викрили суддю місцевого суду на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів США.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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Служитель Феміди вимагав неправомірну вигоду за визнання потерпілим фермерського господарства та за винесення вироку, не пов`язаного з позбавленням волі, у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у рейдерстві та підробці документів,
– йдеться у повідомленні. 

Додається, що детективи НАБУ здійснили обшуки за місцем роботи та у помешканнях осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину. Внаслідок слідчих дій вилучено предмет неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ разом із силовиками та САП проводять обшуки у Дніпрі за фактом вимоги та отримання суддею місцевого суду хабара.

Теги: Новини політики Кримінальні новини Новини Дніпра Хабар Корупція НАБУ
Джерело: 24 Канал
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