У Дніпрі у ніч на 9 жовтня невідомі напали на таксиста, побили його і викрали машину. Зловмисники намагалися втікти з місця події, але поліція одразу ввела план "Перехват".

Інцидент трапився перехресті вулиць Передової і Вітчизняної, повідомляє у фейсбуці "Днепр оперативный".

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Зловмисники намагалися втікти від поліції на високій швидкості. Вони створювали аварійні ситуації та виїжджали на зустрічну смугу. За порушниками "полювали" 12 екіпажів патрульної поліції.

Під час погоні, за словами очевидців, сталася стрілянина. Поліцейські затримали уже зловмисників, наразі усі обставини події з’ясовуються.

У Дніпрі поліцейські влаштували погоню зі стріляниною через побиття таксиста: відео