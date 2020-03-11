У Дніпрі пораненим бійцям терміново потрібні донори: де здати кров

10 березня бойовики обстріляли вантажне авто з українськими військовими. Троє бійців загинуло, ще дев'ять отримали поранення. Четверо – у важкому стані. Їх доставили на військових гелікоптерах до Дніпра. Щоб зберегти життя воїнам, лікарня Мечникова потребує донорів крові.

Про це 24 каналу повідомили з регіонального осередку організації "Суспільство майбутнього".

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Пункт збору крові у Дніпрі працює за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17, з 8:00 до 13:00. Активісти збираються біля донорського пункту о 11:30. Якщо їдете самі в інший час – треба вказати, що здаєте кров пораненим бійцям.

Зазначимо, що у Дніпрі постійно приймають поранених бійців, тому донори ніколи не будуть зайвими.

За 2 дні до здачі крові заборонено вживати алкоголь та бажано не курити. За 24 години не рекомендується вживати багато жирної та смаженої їжі. Також існують протипоказання за станом здоров'я, при яких здавати кров не можна:

– Інфекційні захворювання (ВІЛ, СНІД, усі форми гепатиту, туберкульозу тощо);

– Злоякісні новотвори, хвороби крові, повна відсутність зору, слуху або мови, серцево-судинні захворювання;

– Хвороби органів дихання (бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт);

– Хвороби органів травлення (виразка шлунку, хвороба дванадцятипалої кишки,ахілічний гастрит);

– Захворювання печінки і жовчних шляхів (холецистит, цирроз);

– Захворювання нирок (дифузні і вогнищеві ураження нирок, сечокам'яна хвороба);

– Захворювання сполучної тканини (променева хвороба, хвороби ендокринної системи, хронічні і важкі гнійно-запальні захворювання);

– Захворювання очей (висока міопія, 5 діоптрій і більше, трахома, сліпота);

– Захворювання шкіри (псоріаз, екзема, еритродермія, червоний вовчак, пухирчасті дерматози, розповсюджені грибкові та гнійнічкові поразки);

– Остеомієліт, оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.

Докладна таблиця протипоказань із періодом, у який варто усунутись від донорств:

Зверніть увагу! Перелік протипоказань до донороства