21:20
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Дніпрі пораненим бійцям терміново потрібні донори: де здати кров

      - Читать новость на русском
      Терміново потрібні донори! / sumydonor

      10 березня бойовики обстріляли вантажне авто з українськими військовими. Троє бійців загинуло, ще дев'ять отримали поранення. Четверо – у важкому стані. Їх доставили на військових гелікоптерах до Дніпра. Щоб зберегти життя воїнам, лікарня Мечникова потребує донорів крові.

      Про це 24 каналу повідомили з регіонального осередку організації "Суспільство майбутнього".

      Читайте також: Загострення на фронті: військовий назвав причини ескалації на Донбасі

      Пункт збору крові у Дніпрі працює за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17, з 8:00 до 13:00. Активісти збираються біля донорського пункту о 11:30. Якщо їдете самі в інший час – треба вказати, що здаєте кров пораненим бійцям.

      Зазначимо, що у Дніпрі постійно приймають поранених бійців, тому донори ніколи не будуть зайвими.

      За 2 дні до здачі крові заборонено вживати алкоголь та бажано не курити. За 24 години не рекомендується вживати багато жирної та смаженої їжі. Також існують протипоказання за станом здоров'я, при яких здавати кров не можна:

      – Інфекційні захворювання (ВІЛ, СНІД, усі форми гепатиту, туберкульозу тощо);

      – Злоякісні новотвори, хвороби крові, повна відсутність зору, слуху або мови, серцево-судинні захворювання;

      – Хвороби органів дихання (бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт);

      – Хвороби органів травлення (виразка шлунку, хвороба дванадцятипалої кишки,ахілічний гастрит);

      – Захворювання печінки і жовчних шляхів (холецистит, цирроз);

      – Захворювання нирок (дифузні і вогнищеві ураження нирок, сечокам'яна хвороба);

      – Захворювання сполучної тканини (променева хвороба, хвороби ендокринної системи, хронічні і важкі гнійно-запальні захворювання);

      – Захворювання очей (висока міопія, 5 діоптрій і більше, трахома, сліпота);

      – Захворювання шкіри (псоріаз, екзема, еритродермія, червоний вовчак, пухирчасті дерматози, розповсюджені грибкові та гнійнічкові поразки);

      – Остеомієліт, оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.

      Докладна таблиця протипоказань із періодом, у який варто усунутись від донорств:

       

      Зверніть увагу! Перелік протипоказань до донороства

      Карантин в Україні через коронавірус: список областей та шкіл
      сьогодні
      Автор: Богдан Мірошниченко
      Теги: Новини Здоров'я Новини України Новини політики Новини Дніпра Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Що криється за партією ОПЗЖ: обурливі факти з життя посіпак Медведчука
      Антон Голобородько
      сьогодні , 19:31 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
      Анастасія Лукашевська
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 19:30 Карантин в Україні: як вплине на ціну продуктів та чи буде їх дефіцит
      Ірина Поліщук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук