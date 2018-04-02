У Дніпрі сотні червонокнижних тварин викинули з 16 поверху: моторошні фото (18+)

У Дніпрі на вулиці Коробова, 8 кілька сотень кажанів, занесених у Червону книгу, викинули з багатоповерхівки. Тварини загинули.

Про це повідомила волонтер Людмила Шпитун на своїй сторінці в Facebook.

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За її словами, кажанів, які перебували в анабіозі (сплячці), викинули з 16 поверху житлового будинку. Невідомий виявив їх укриття і викинув вниз.

Протягом цілого дня тіла тварин лежали під будинком, поки їх не забрали волонтери.

"Серед цієї гори трупів, які розбилися об асфальт і були розкатані машинами, волонтерами була виявлена одна жива летюча мишка! Ми зв'язалися з центром "порятунку кажанів". Кажанчик, який вижив, буде відправлений їм до Харкова, а трупики також зібрані і будуть відправлені на експертизу", – написала волонтерка.