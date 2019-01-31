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      У Дніпрі триває кінофестиваль під покровом УПЦ МП: активісти вимагають зупинити "русский мир"

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      У Дніпрі активісти пікетували міжнародний кінофестиваль, який проходить за підтримки УПЦ МП
      У Дніпрі активісти пікетували міжнародний кінофестиваль, який проходить за підтримки УПЦ МП / Радіо Свобода

      У Дніпрі активісти пікетували будівлю обласної філармонії, де відкрився 10-й фестиваль документальних фільмів "Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі-2019". Попередні такі фестивалі славились російською пропагандою, цього разу захід "благословив" керівник місцевої єпархії УПЦ МП Іриней.

      Протестувальники також згадали про українців, незаконно ув’язнених Росією, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Зокрема, таким чином вони хотіли нагадати міжнародній режисерській спільноті про бранця Кремля українського режисера Олега Сенцова та про взятих у полон українських моряків.

      У руках активісти тримали плакати із відповідними написами: "Вимагаємо заяву від фестивалю до російської влади про звільнення українських політв’язнів» та "На Каннському кінофестивалі закликали звільнити Сенцова. Чому мовчить "Кіноасамблея?".

      Відомо, що попередні фестивалі мали проросійський характер і несли пропаганду «русского мира». Ми не можемо допустити, щоб у нашій країні пропагували "руський мир",
      – сказала організаторка акції Людмила Шамрай.

      Видання зазначає, що один із організаторів фестивалю священик УПЦ МП Ігор Собко заявив, що «кожна людина має право на висловлення своєї думки». Він зазначив, що всі представлені на фестивалі фільми переглянув особисто .

      "Це добре, справжнє, документальне кіно. А ще – духовно-моральне кіно", – цитує видання його слова.

      Українська правсолавна церква Московського патріархату матиме таку назву ще не довго  – 20 грудня 2018 року Верховна Рада схвалила відповідний закон, який зобов'язує УПЦ МП протягом трьох місяців вказати у її назві приналежність до РПЦ. Згодом цей закон підписали спікер Андрій Парубій та президент Петро Порошенко. Якщо в УПЦ МП цього не зроблять, то їй доведеться сплачувати податки.

      Про який фестиваль йдеться?10-й фестиваль документальних фільмів "Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі-2019" стартував 31 січня і триватиме в Дніпрі три дні. У програмі заявлено понад 20 стрічок режисерів з Росії, України, Білорусі, Сербії, Грузії, Вірменії. У програмці фестивалю щодо одного з фільмів ("Точка опори Миколи Доненка", режисер – Олена Сергєєва) країною-виробником зазначено "Крим".

      Теги: Релігія Новини України Новини політики Новини Дніпра УПЦ МП Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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