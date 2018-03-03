У Дубліні поліцейські, замість затримати порушників, "грали" з ними у сніжки: кумедне відео

В ірландському Дубліні двоє правоохоронців намагались затримати двох правопорушників. Але, зазнавши невдачі, стали кидати у них сніжки.

Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався, коли поліцейські приїхали на затримання двох бешкетників, які закидували сніжками місцеві будинки. Та поки правоохоронці дістались до них на сходовий майданчик четвертого поверху, хлопці встигли спуститись вниз.

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Останні, вочевидь, подумали, що їм нічого не лишається, як закидати сніжками ще й поліцейських. Утім, правоохоронці вирішили не пасти задніх і також почали цілитись сніжками у порушників.

Коли поліцейські таки дісталися вниз, аби затримати підозрюваних, ті безслідно зникли.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала мешканка сусіднього будинку Стефані Спайтер, які знімала "битву"