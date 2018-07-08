У ФІФА передумали карати хорватського футболіста Віду через вигук "Слава Україні!"

Захисника збірної Хорватії Домагоя Віду не дискваліфікують через відеозвернення після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії, на якому лунали вигуки "Слава Україні!".

Про це у своєму Twitter повідомив спортивний журналіст Associated Press Джеймс Еллінгворт.

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Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, який зараз грає за збірну Хорватії, виклали в Instagram відео, на якому кричать "Слава Україні!". Його вони зняли після матчу. Коли ж їхнім відео зацікавилася ФІФА, спортсмени сказали, що пожартували.

Віда не буде дискваліфікований на півфінальний матч ЧС-2018 проти Англії. Він отримав тільки формальне попередження від ФІФА, – написав Еллінгуорт, поширюючи коментар зі словами представника ФІФА.

FIFA statement on Croatia's Domagoj Vida and his "glory to Ukraine" video. pic.twitter.com/Tzj1jU2ToW — James Ellingworth (@jellingworth) 8 липня 2018 р.

"Ми можемо підтвердити, що дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Домагою Віді за його висловлювання на відео, викладеному після матчу Чемпіонату світу між збірними Росії та Хорватії", – йшлося у повідомленні ФІФА.

Зазначимо, що 7 липня збірні Хорватії та Росії на Чемпіонаті світу не змогли визначити переможця матчу в основний час. Не вистачило їм і екстра-тайму. Тож довелося пробивати післяматчеві пенальті, в яких перемогли хорвати.