У ФІФА передумали карати хорватського футболіста Віду через вигук "Слава Україні!"
Захисника збірної Хорватії Домагоя Віду не дискваліфікують через відеозвернення після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії, на якому лунали вигуки "Слава Україні!".
Про це у своєму Twitter повідомив спортивний журналіст Associated Press Джеймс Еллінгворт.
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Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, який зараз грає за збірну Хорватії, виклали в Instagram відео, на якому кричать "Слава Україні!". Його вони зняли після матчу. Коли ж їхнім відео зацікавилася ФІФА, спортсмени сказали, що пожартували.
Віда не буде дискваліфікований на півфінальний матч ЧС-2018 проти Англії. Він отримав тільки формальне попередження від ФІФА, – написав Еллінгуорт, поширюючи коментар зі словами представника ФІФА.
"Ми можемо підтвердити, що дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Домагою Віді за його висловлювання на відео, викладеному після матчу Чемпіонату світу між збірними Росії та Хорватії", – йшлося у повідомленні ФІФА.
Зазначимо, що 7 липня збірні Хорватії та Росії на Чемпіонаті світу не змогли визначити переможця матчу в основний час. Не вистачило їм і екстра-тайму. Тож довелося пробивати післяматчеві пенальті, в яких перемогли хорвати.