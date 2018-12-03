18:12
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У головних європейських футбольних турнірах запровадили нововведення

      239 Читать новость на русском
      Система VAR
      Система VAR / uefa

      У Лізі чемпіонів вже в цьому сезоні з 1/8 фіналу будуть використовуватися відеоповтори.

      Виконавчий комітет УЄФА у Дубліні схвалив використання системи відеоповторів (VAR) в Лізі чемпіонів, інформує сайт УЄФА.

      Читайте також: З наступного сезону в чемпіонаті Англії з'являться відеоповтори

      Система VAR буде введена в Лізі чемпіонів з 1/8 фіналу. Виконком також ухвалив використовувати VAR у фіналі Ліги Європи 2019 року, фінальній стадії Ліги націй 2019 року в Португалії та фінальній стадії молодіжного Євро-2019 в Італії.

      VAR згодом буде використовуватися в Лізі чемпіонів 2019/20 з 1/8 фіналу і в стамбульському Суперкубку УЄФА 2019 року.

      УЄФА планує потім використовувати VAR у фінальній стадії Євро-2020 року, Лізі Європи 2020/21 (починаючи з групового етапу) і фінальної стадії Ліги націй 2021 року.

      Теги: Футбол Спорт УЄФА Ліга чемпіонів Ліга націй Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      Безсонов: Ми єдині в бажанні жити в єдиній, незалежній, багатій Україні
       29 квітня 2014 , 14:12
      Циганик: Курченку не дають кинути "Металіст"
       7 грудня 2014 , 13:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук