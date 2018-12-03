У головних європейських футбольних турнірах запровадили нововведення

У Лізі чемпіонів вже в цьому сезоні з 1/8 фіналу будуть використовуватися відеоповтори.

Виконавчий комітет УЄФА у Дубліні схвалив використання системи відеоповторів (VAR) в Лізі чемпіонів, інформує сайт УЄФА.

Читайте також: З наступного сезону в чемпіонаті Англії з'являться відеоповтори

Система VAR буде введена в Лізі чемпіонів з 1/8 фіналу. Виконком також ухвалив використовувати VAR у фіналі Ліги Європи 2019 року, фінальній стадії Ліги націй 2019 року в Португалії та фінальній стадії молодіжного Євро-2019 в Італії.

VAR згодом буде використовуватися в Лізі чемпіонів 2019/20 з 1/8 фіналу і в стамбульському Суперкубку УЄФА 2019 року.

УЄФА планує потім використовувати VAR у фінальній стадії Євро-2020 року, Лізі Європи 2020/21 (починаючи з групового етапу) і фінальної стадії Ліги націй 2021 року.