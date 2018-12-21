У Греції застерегли "Динамо" перед грою з "Олімпіакосом"

Центральний захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський, який свого часу виступав у "Шахтарі" прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

Зокрема, Чигринський не вважає, що "Олімпіакос", який зіграє проти "Динамо" в 1/16 фіналу, перебуває у поганій формі.

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"Я читав перші коментарі представників київського клубу, і, зізнаюся, був трохи здивований. Вони відзначають, що команда з Пірея перебуває не в хорошій формі, але, на мій погляд, це не так. "Олімпіакос" показує пристойний футбол. На мій погляд, турнірна таблиця чемпіонату виглядає не зовсім показово, якщо враховувати якість самої гри", – сказав Дмитро, повідомляє Xsport.

Футболіст відзначив, що в ігровому плані "Олімпіакос" останнім часом дуже добре виглядає. "Тому я б застеріг "Динамо".

"У порівнянні з минулим роком "Олімпіакос" сильно додав – це зовсім не та команда, яку, наприклад, бачив Олександр Хацкевич, коли переглядав АЕК. Прийшло близько 15 нових футболістів – зі старого колективу в основі грає максимум три виконавці. Навіть якщо припустити, що в лютому у них трапиться спад, у них все одно буде перевага в ігровому тонусі, адже в чемпіонаті Греції не буде такої перерви, як в УПЛ", – резюмував Чигринський.

Нагадаємо, що перший матч у протистоянні "Олімпіакоса" з "Динамо" буде зіграно 14 лютого в Греції. Матч-відповідь відбудеться 21-го лютого в Києві на НСК "Олімпійський".