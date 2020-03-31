У Харкові чоловік жорстоко побив цуценя: йому загрожує кримінальне покарання

Чоловік у Харкові жорстоко побив 5-місячного спанієля. Це побачив працівник комунальної служби та звернувся до правохоронців. Вони забрали у мучителя собаку. Ветеренари діагностували у цуценяти черепно-мозкову травму і крововилив в очі.

Щодо чоловіка вирішують питання про порушення кримінального провадження. Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

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Працівник комунальної служби 30 березня став свідком того, як на балконі квартири чоловік бив цуценя по голові табуретом. Він викликав правоохоронців. Поліцейські встановили власника тварини. Ним виявився 36-річний чоловік.

На місце події викликали інспектора КП "Центр поводження з тваринами". Йому живодер розповів, що так "виховував" собаку, який грався і стрибнув на ліжко.

Чоловік написав відмову від собаки, а разом з ним попросив забрати у нього і двох котів та морську свинку. Аргументував це складним фінансовим становищем.

В охоронній агенції "Кратос" заявили, що чоловік був їхнім співробітником. Однак лише місяць, його звільнили за недотримання трудової дисципліни.



Так виглядає собака, якого побив чоловік / Телеграм МВС України



А так чоловік, який побив малого спанієля / Телеграм Netipichnyi_kharkov

Малого спанієля госпіталізували у стаціонар ветеринарної клініки "Соціальний ВетЦентр".

Ветеринари зазначають, що 5-місячна тварина надійшла на лікування із закривавленою пащею і засохлими плямами крові на лапках і грудях. Господар вибив собаці щелепу і зуби. За зовнішніми ознаками, у цуценяти черепно-мозкова травма і крововилив в очі.

Вже 31 березня цуценя почувається краще, його стан стабілізувався, він їсть.



Собака почувається вже краще / Телеграм Харьков 1654