У Харкові люди з ментальною інвалідністю готують шедеври кулінарії: вражаючі фото

У Харкові відкрили інклюзивне кафе, в якому половина кухарів – люди з ментальними інвалідностями. Таких закладів в Україні вкрай мало. Соціальний бізнес назвали "Сніг на голову". Саме так, на думку засновників проекту, в родину приходить звістка про інвалідність, але і так само несподівано звалюються радощі.

Давід Мілітосян навчився куховарити за два роки. Тепер працює в унікальному кафе. Його колеги такі ж як і він – з ментальною інвалідністю. Тобто з аутизмом, синдромом Дауна тощо.

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Навчав таких початківців відомий шеф-кухар Олександр Білодід. А з самісінького початку проєкт починався як кулінарна школа.

Для вас розбити яйце – це просто. Для них – складно, тому що вони не можуть дуже добре контролювати тиск на шкарлупу. Але це просто такі моменти, з якими треба працювати,

– пояснив Олександр Білодід.

Соціально-відповідальний бізнес відкрили двоє однодумців: Тетяна та Михайло. Аби створити унікальне кафе, залучилися допомогою в інвесторів.



Співзасновники кафе Тетяна та Михайло / Фото з фейсбука "Сніг на голову"

У нас працюють на кухні 10 людей, які до цього не працювали. Вже досить дорослих людей. І нам би хотілося змінювати ставлення до інвалідності в цілому. Щоб інвалідність перестала асоціюватися з чимось сумним,

– зазначила співзасновниця кафе Тетяна Камєнєва.

Тетяна та Михайло переконані, що скоро в Україні стане нормою, аби людина з інвалідністю без проблем знаходила роботу. Тож відвідувачів дивують не персоналом, а меню та атмосферою.

Дивіться фото страв кафе "Сніг на голову" / Фото: "Укрінформ"

Михайло Чорноморець додав, що у меню є абсолютно протилежні, але від того не менш смачні, страви. До прикладу, бутерброд з маслом і сіллю чи цукром, або ж устриці чи равлики. Але особлива страва закладу – фіолетове картопляне пюре з котлетами.



Особлива страва закладу – фіолетове пюре / Фото: "Укрінформ"