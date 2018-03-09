У Х'ю Гранта народилася п’ята дитина
Британський актор Х'ю Грант вп'яте став батьком – його кохана, продюсер Анна Еберштейн народила йому ще одну дитину.
Однак радісною новиною поділилися не батьки, а колишня Х'ю, актриса Елізабет Херлі під час одного з телевізійних ток-шоу, пише The Daily Mail.
Х'ю Грант та Анна Еберштейн
"Минулого тижня в нього народилося ще одна (дитина). Йому було за 50, коли він усіх їх наплодив", – сказала Ліз.
Вона зазначила, що з її колишнього вийшов дуже хороший тато.
"Народження цих дітей перетворило його з дуже жалюгідної людини на помірно жалюгідну людину. Це покращило його. Він піднявся по шкалі", – додала Херлі.
Нагадаємо, ЗМІ написали, що Грант та Еберштейн чекають на третю спільну дитину в січні. Як відомо, ще двох дітей Х'ю Грант має від китайської актриси Тінглен Хонг.
У Гранта тепер 5 дітей
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