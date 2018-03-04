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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

У Італії раптово помер футболіст "Фіорентини" Давіде Асторі

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Давіде Асторі помер
Давіде Асторі помер

У неділю в готельному номері виявили мертвим футболіста італійської "Фіорентини" 31-літнього Давіде Асторі. Він був капітаном команди.

Поки причин його смерті не називають. Серед озвучених клубом версій – "раптова хвороба". Ймовірно, футболіст помер уві сні.

Команда перебувала в Удіне, де у "Фіорентини" був запланований матч проти "Удінезе". Однак його перенесли.

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У Давіде Асторі залишилася дружина Франческа та 2-літня донька Вітторія.

Варто зазначити, що футболіст також виступав за італійські "Мілан", "Кальярі", "Рому". Провів 14 матчів за збірну Італії.

Теги: Новини спорту Втрати
Джерело: 24 Канал
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