У Італії раптово помер футболіст "Фіорентини" Давіде Асторі
У неділю в готельному номері виявили мертвим футболіста італійської "Фіорентини" 31-літнього Давіде Асторі. Він був капітаном команди.
Поки причин його смерті не називають. Серед озвучених клубом версій – "раптова хвороба". Ймовірно, футболіст помер уві сні.
Команда перебувала в Удіне, де у "Фіорентини" був запланований матч проти "Удінезе". Однак його перенесли.
Читайте також: Помер легендарний український льотчик Юрій Курлін
У Давіде Асторі залишилася дружина Франческа та 2-літня донька Вітторія.
Варто зазначити, що футболіст також виступав за італійські "Мілан", "Кальярі", "Рому". Провів 14 матчів за збірну Італії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі