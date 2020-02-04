У Кабміні можливі кадрові зміни найближчим часом

У Кабінеті міністрів України найближчим часом можливі кадрові рішення та певні перестановки. Зокрема, ймовірне створення міністерства окупованих територій та зміна чиновників у Міністерствах економіки та соцполітики.

Ситуацію з можливими перестановками у Кабміні прокоментував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у Верховній Раді, передає "Цензор.НЕТ". За його словами, нардепи поки нічого не знають про те, що 1 лютого в Офісі Президента нібито проходили співбесіди на нові посади міністрів.

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"Ми чекаємо розвитку подій. Я думаю, що найближчим часом. В принципі, президент кілька тижнів тому ставив завдання перед прем'єр-міністром щодо перегляду структури в Міністерстві економіки, зокрема, з гуманітарного напряму – культури, спорту і молоді. І я думаю, що найближчим часом будуть якісь, можливо, кадрові та організаційні рішення", – сказав Корнієнко.

Водночас журналіст Роман Кравець у своєму телеграмі пише, що перестановки в уряді ймовірні ще до кінця цього тижня.

Прем'єр Гончарук шукає собі посилення в економіці й соціалці. Також активно говорять про створення міністерства окупованих територій,

– розповів Кравець.

Чому з'явилися розмови про переставновки у Кабміні?

ЗМІ пишуть, що 1 лютого в Офісі Президента відбулась перша велика співбесіда з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Розмови з потенційними чиновниками мав президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.

Керівництво держави розглядає можливість розділення двох міністерств: з Міністерства економіки можуть виокремити міністерство агропромислового комплексу, а з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.

Окрім того, раніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що "Кабінет Міністрів можуть покинути 2-3 міністри

у межах запланованої після Нового року ротації членів уряду".