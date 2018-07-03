У Каліфорнії родичі попрощалися з загиблим Джо Джексоном: фото

У понеділок, 2 липня, відбулася закрита церемонія прощання з батьком Майкла Джексона Джо Джексоном, який помер 27 червня у результаті прогресуючої хвороби.

Церемонія була приватною і закритою від преси. Про це повідомляє видання TMZ.

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Джо Джексона поховали на тому ж кладовищі у північному передмісті Лос-Анджелеса Глендейлі, де похований його син Майкл Джексон.

На прощання зібралися дочка Джо співачка Джанет Джексон з маленьким сином та інші родичі музичного менеджера.

Зазначається, що громадська служба відбудеться найближчим часом.



Фото з поховання джо Джексона / TMZ

Хто такий Джо Джексон?Американський музичний менеджер, найбільш відомий як патріарх музичної родини Джексонів, і, зокрема, батько короля поп-музики Майкла Джексона. На початку 1960-х він створив музичну групу Jackson 5.