У Канаді Зеленський зустрівся з представниками місцевого парламенту: про що говорили

Третього липня у Торонто Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами парламенту Канади. Зокрема, український гарант висловив сподівання щодо продовження активних міжпарламентських зв'язків після виборів в Україні.

Глава держави висловив подяку за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті, повідомляє прес-служба президента.

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Володимир Зеленський подякував членам парламенту Канади за участь у місії спостерігачів на нещодавніх президентських виборах в Україні та привітав намір канадської сторони направити таку ж місію на парламентські вибори.

Крім того, президент відзначив активну позицію канадських парламентарів щодо протидії російській агресії та запровадження потужних канадських санкцій проти РФ.

Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, які стосуються України,

– сказав Зеленський.

Глава держави висловив сподівання на продовження активних міжпарламентських контактів після формування у новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв’язків з Канадою.