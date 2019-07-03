Під час свого офіційного візиту до Канади президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Спеціальним представником США Куртом Волкером. Глава держави подякував Волкеру за все, що він особисто та адміністрація Трампа роблять для допомоги Україні.

Як зазначає офіційний сайт президента, Зеленський наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

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Він також зауважив, що Росія, у свою чергу, не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту. Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною "хлібне перемир’я", наразі тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ.

Так, Тристороння контактна група не змогла домовитися 2 липня у Мінську про запровадження "хлібного перемир'я" на Донбасі. Також немає прогресу і в питанні звільнення утримуваних осіб на окупованих територіях.

Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

1 липня під обстріл бойовиків потрапив санітарний автомобіль українських військових. У ньому їхали військові медики на одну з передових позицій задля евакуації пораненого воїна. Окупанти цинічно обстріляли авто поблизу Водяного з протитанкового ракетного комплексу.

Загинули водій – старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода і медик-військова Ірина Шевченко. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.

Вже наступного дня, 2 липня, проросійські бойовики обстріляли автомобіль волонтерів, який рухався по дорозі Мар'їнка – Красногорівка. Двоє медиків отримали кульові поранення.

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Володимир Зеленський також провів низку зустрічей, зокрема, з очільницею МЗС Канади Христею Фріланд та представником МВФ Девідом Ліптоном. Окрім того, глава держави зустрівся з українською діаспорою країни. Наразі ж триває зустріч Зеленського з Джастіном Трюдо, інформує прес-служба президента.