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      Жодного прогресу: ТКГ у Мінську не домовилась про "хлібне перемир'я" на Донбасі

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      Представник України у ТКГ в Мінську Леонід Кучма
      Представник України у ТКГ в Мінську Леонід Кучма / president.gov.ua

      Тристороння контактна група не змогла домовитися 2 липня у Мінську про запровадження "хлібного перемир'я" на Донбасі. Також немає прогресу і в питанні звільнення утримуваних осіб на окупованих територіях.

      Прогресу у Мінську не вдалося досягти через позицію Росії-агресора, повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ 2 липня.

      Читайте також: Розведення сил у Станиці Луганській: проросійські бойовики відійшли майже на 2 кілометри

      За її словами, українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених". Проте, Київ пропонує прискорити цей процес за допомогою покрокового виконання цієї формули. Тому, наразі встановлення всіх утримуваних осіб триває.

      З приводу подальшого демонтажу фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської вирішено впродовж тижня узгодити графік знесення цих споруд, графік має погодити СММ ОБСЄ,
      – додала Оліфер.

      Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запланована на 17 липня. Українська сторона надіється, що вона вийде більш конструктивною.

       

      Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовилася підписати нову угоду про перемир'я на окупованому Донбасі ще 5 червня. Проте, 19 червня під час засідання у Мінську сторони так і ні про що не домовилися.

      Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

      Проте, українська сторона та представники окупаційних адміністрації Донбасу, що підпорядковуються Росії, таки дійшли прогресу у питанні розведення сил в Станиці Луганській.

      Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня в районі Станиці Луганської проросійські бойовики завершили перший етап відведення своїх сил і відійшли від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.

      Через відхід військ у сірій зоні опинилися 74 будинки. І якщо там, як планується, знімуть мінні поля, то бойовики зможуть спокійно зайти в Станицю Луганську. Тобто безпосередньо в тил українських захисників.

      30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.

      Президент Володимир Зеленський заявив, що це свідчить про розблокування мінського процесу та висловив сподівання, що розведення військ з обох сторін у Станиці Луганській стане першим кроком у досягненні сталого припинення вогню на Донбасі.

      Окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Обмін полоненими Леонід Кучма Перемир'я Мінські домовленості Мінськ Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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