Жодного прогресу: ТКГ у Мінську не домовилась про "хлібне перемир'я" на Донбасі

Тристороння контактна група не змогла домовитися 2 липня у Мінську про запровадження "хлібного перемир'я" на Донбасі. Також немає прогресу і в питанні звільнення утримуваних осіб на окупованих територіях.

Прогресу у Мінську не вдалося досягти через позицію Росії-агресора, повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ 2 липня.

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За її словами, українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених". Проте, Київ пропонує прискорити цей процес за допомогою покрокового виконання цієї формули. Тому, наразі встановлення всіх утримуваних осіб триває.

З приводу подальшого демонтажу фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської вирішено впродовж тижня узгодити графік знесення цих споруд, графік має погодити СММ ОБСЄ,

– додала Оліфер.

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запланована на 17 липня. Українська сторона надіється, що вона вийде більш конструктивною.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовилася підписати нову угоду про перемир'я на окупованому Донбасі ще 5 червня. Проте, 19 червня під час засідання у Мінську сторони так і ні про що не домовилися.

Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

Проте, українська сторона та представники окупаційних адміністрації Донбасу, що підпорядковуються Росії, таки дійшли прогресу у питанні розведення сил в Станиці Луганській.

Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?

30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це свідчить про розблокування мінського процесу та висловив сподівання, що розведення військ з обох сторін у Станиці Луганській стане першим кроком у досягненні сталого припинення вогню на Донбасі.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу