У Карпатах рятувальники знайшли киянина, зниклого 4 дні тому
У Карпатах рятувальники знайшли 27-річного туриста з Києва Костянтина Зінченка, який зник 7 березня під час спуску з гори Піп Іван.
Про це повідомляє "Новое Время" із посиланням на друзів чоловіка.
За інформацією видання, Зінченко заблукав у горах і вирішив сховатися в хатині, передбаченій спеціально для укриття туристів. Там турист провів кілька днів, поки його не виявили рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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Стан київського туриста задовільний. А в ДСНС уточнили, що знайшли чоловіка в районі полонини Шешорська.
Джерело: 24 Канал
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