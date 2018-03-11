У Карпатах рятувальники знайшли киянина, зниклого 4 дні тому

У Карпатах рятувальники знайшли 27-річного туриста з Києва Костянтина Зінченка, який зник 7 березня під час спуску з гори Піп Іван.

Про це повідомляє "Новое Время" із посиланням на друзів чоловіка.

За інформацією видання, Зінченко заблукав у горах і вирішив сховатися в хатині, передбаченій спеціально для укриття туристів. Там турист провів кілька днів, поки його не виявили рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Українці масово загубилися у Карпатах

Стан київського туриста задовільний. А в ДСНС уточнили, що знайшли чоловіка в районі полонини Шешорська.