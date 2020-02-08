04:50
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус від Трампа. Росія для "чистих" росіян
      Вєсті Кремля
      22:07, 7 лютого
      Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці
      Вєсті.UA
      21:50, 7 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      У Казахстані ЗМІ повідомили про масовий міжетнічний конфлікт зі стріляниною: деталі та відео

      283 Читать новость на русском
      Конфлікт на кордоні Казахстану та Киргизстану / kaztag.kz

      У селі Масанчі на території Казахстану 7 лютого спалахнув масштабний конфлікт між казахами та дунганами (цей народ здебільшого мешкає на території Киргизстану). Причини ситуації досі незрозумілі, однак мережею ширяться відео, на яких видно будинки у полум'ї та чутно звуки пострілів.

      В Казахстані у селі Масанчі 7 лютого спалахнув масштабний конфлікт між казахами та дунганами. Про це повідомили низка місцевих ЗМІ. 

      До слова, українці, які постраждали в авіакатастрофі біля Алмати, вже вдома

      Про конфлікт у Масанчі: що відомо на цей момент

      • У соцмережах мешканці регіону пишуть, що інцидент стався на ґрунті міжетнічної нетерпимості. Натомість місцева поліція заявила, пише kaztag.kz, що причиною став напад селян на поліцейських.
      • Мовляв, правоохоронці намагалися зупинити автомобіль за "невідповідність стандарту номера", але водій заховався у дворі одного із будинків. А потім місцеві мешканці чомусь раптово вирішили напасти на поліцейських. 
      • Серед інших версій місцеві ЗМІ називають побиття дунганами літнього казаха. 
      • У будь-якому випадку, за кілька годин після конфлікту за участю поліції та дунганів у селі Масанчі казахи з сусідніх сіл масово рушили руйнувати та палити будинки дунганів у тому ж Масанчі.
      • На відео (щоправда, їхню правдивість підтвердити наразі неможливо) видно, як горять будинки, і навіть чутно постріли. 
      • Згодом у поліції повідомили, що ситуація в Масанчі стабілізувалася. Натомість у соцмережах пишуть, що конфлікт далеко не вичерпано. Наприклад, керівник Асоціації дунганів Казахстану повідомив, що "все розгортається за найгіршим сценарієм". 
      • Казахстанська редакція "Радіо Свобода" повідомило: місцева влада визнала масову бійку у Масанчі, однак не повідомила причин. Закликала лише не поширювати чутки, бо – це кримінальний злочин. 

      Відео конфлікту в Казахстані (соцмережі та місцеві ЗМІ):

      Масанчі на мапі:

      Нагадаємо, у грудні в Казахстані впав пасажирський літак, 12 загиблих, десятки поранених: фото та відео

      Росія буде роздавати громадянство: у чому небезпека та як діє решта світу
      7 лютого
      2730
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Казахстану Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 597
      7 лютого , 22:40 Головні новини 7 лютого: Стрілянина у Мукачеві, конфлікт Авакова і Ситника
      Северин Трач 1494
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      637
      7 лютого , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      321
      7 лютого , 22:00 Звернення до політичних еліт України. Хто і що штовхає країну до прірви?
      Мирослав Маринович 2286
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук