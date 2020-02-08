У Казахстані ЗМІ повідомили про масовий міжетнічний конфлікт зі стріляниною: деталі та відео

У селі Масанчі на території Казахстану 7 лютого спалахнув масштабний конфлікт між казахами та дунганами (цей народ здебільшого мешкає на території Киргизстану). Причини ситуації досі незрозумілі, однак мережею ширяться відео, на яких видно будинки у полум'ї та чутно звуки пострілів.