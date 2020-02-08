У Казахстані ЗМІ повідомили про масовий міжетнічний конфлікт зі стріляниною: деталі та відео
У селі Масанчі на території Казахстану 7 лютого спалахнув масштабний конфлікт між казахами та дунганами (цей народ здебільшого мешкає на території Киргизстану). Причини ситуації досі незрозумілі, однак мережею ширяться відео, на яких видно будинки у полум'ї та чутно звуки пострілів.
В Казахстані у селі Масанчі 7 лютого спалахнув масштабний конфлікт між казахами та дунганами. Про це повідомили низка місцевих ЗМІ.
До слова, українці, які постраждали в авіакатастрофі біля Алмати, вже вдома
Про конфлікт у Масанчі: що відомо на цей момент
- У соцмережах мешканці регіону пишуть, що інцидент стався на ґрунті міжетнічної нетерпимості. Натомість місцева поліція заявила, пише kaztag.kz, що причиною став напад селян на поліцейських.
- Мовляв, правоохоронці намагалися зупинити автомобіль за "невідповідність стандарту номера", але водій заховався у дворі одного із будинків. А потім місцеві мешканці чомусь раптово вирішили напасти на поліцейських.
- Серед інших версій місцеві ЗМІ називають побиття дунганами літнього казаха.
- У будь-якому випадку, за кілька годин після конфлікту за участю поліції та дунганів у селі Масанчі казахи з сусідніх сіл масово рушили руйнувати та палити будинки дунганів у тому ж Масанчі.
- На відео (щоправда, їхню правдивість підтвердити наразі неможливо) видно, як горять будинки, і навіть чутно постріли.
- Згодом у поліції повідомили, що ситуація в Масанчі стабілізувалася. Натомість у соцмережах пишуть, що конфлікт далеко не вичерпано. Наприклад, керівник Асоціації дунганів Казахстану повідомив, що "все розгортається за найгіршим сценарієм".
- Казахстанська редакція "Радіо Свобода" повідомило: місцева влада визнала масову бійку у Масанчі, однак не повідомила причин. Закликала лише не поширювати чутки, бо – це кримінальний злочин.
Відео конфлікту в Казахстані (соцмережі та місцеві ЗМІ):
Масанчі на мапі:
Нагадаємо, у грудні в Казахстані впав пасажирський літак, 12 загиблих, десятки поранених: фото та відео
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі