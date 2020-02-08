05:21
8 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус от Трампа. Россия для "чистых" россиян
      Вєсті Кремля
      22:10, 7 февраля
      Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни
      Вєсті.UA
      21:51, 7 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      В Казахстане СМИ сообщили о массовом межэтническом конфликте со стрельбой: детали и видео

      73 Читати новину українською
      Конфликт на границе Казахстана и Кыргызстана / kaztag.kz

      В селе Масанчи на территории Казахстана 7 февраля вспыхнул масштабный конфликт между казахами и дунганами (этот народ в основном проживает на территории Кыргызстана). Причины ситуации до сих пор неясны, однако сетью распространяются видео, на которых видно горящие дома и слышны звуки выстрелов.

      В Казахстане в селе Масанчи 7 февраля вспыхнул масштабный конфликт между казахами и дунганами. Об этом сообщили ряд местных СМИ.

      К слову, украинцы, пострадавшие в авиакатастрофе у Алматы, уже дома

      О конфликте в Масанчи: что известно на данный момент

      • В соцсетях жители региона пишут, что инцидент произошел на почве межэтнической нетерпимости. Но местная полиция заявила, пишет kaztag.kz, что причиной стало нападение селян на полицейских.
      • Мол, правоохранители пытались остановить автомобиль за "несоответствие стандарту номера", но водитель спрятался во дворе одного из домов. А потом местные жители почему-то внезапно решили напасть на полицейских. 
      • Среди других версий местные СМИ называют избиение дунганами пожилого казаха. 
      • В любом случае, через несколько часов после конфликта с участием полиции и дунган в селе Масанчи казахи из соседних сел массово двинулись разрушать и жечь дома дунган в том же Масанчи.
      • На видео (правда, их правдивость подтвердить пока невозможно) видно, как горят дома, и даже слышны выстрелы. 
      • Впоследствии в полиции сообщили, что ситуация в Масанчи стабилизировалась. Но вот в соцсетях пишут, что конфликт далеко не исчерпан. Например, руководитель Ассоциации дунган Казахстана сообщил, что "все разворачивается по наихудшему сценарию". 
      • Казахстанская редакция "Радио Свобода" сообщила: местная власть признала факт массовой драки в Масанчи, однако не сообщила причин. Призвала только не распространять слухи, потому что – это уголовное преступление. 

      Видео конфликта в Казахстане (соцсети и местные СМИ):

      Масанчи на карте:

      Напомним, в декабре в Казахстане упал пассажирский самолет, 12 погибших, десятки раненых: фото и видео

      Сжечь всех, чтобы Киева и Львова не было, – Жириновский возмутился из-за "Наши котики" – видео
      7 февраля
      1174
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Казахстана
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 172
      7 февраля , 22:40 Главные новости 7 февраля: Стрельба в Мукачево, конфликт Авакова и Сытника
      Северин Трач 480
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      157
      7 февраля , 18:53 Настенные широкие электрокамины: преимущество, отличие и функции
      91
      7 февраля , 22:00 Обращение к политическим элитам Украины. Кто и что толкает страну в пропасть?
      Мирослав Маринович 620
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук