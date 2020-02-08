В Казахстане СМИ сообщили о массовом межэтническом конфликте со стрельбой: детали и видео

В селе Масанчи на территории Казахстана 7 февраля вспыхнул масштабный конфликт между казахами и дунганами (этот народ в основном проживает на территории Кыргызстана). Причины ситуации до сих пор неясны, однако сетью распространяются видео, на которых видно горящие дома и слышны звуки выстрелов.