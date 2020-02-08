В Казахстане СМИ сообщили о массовом межэтническом конфликте со стрельбой: детали и видео
В селе Масанчи на территории Казахстана 7 февраля вспыхнул масштабный конфликт между казахами и дунганами (этот народ в основном проживает на территории Кыргызстана). Причины ситуации до сих пор неясны, однако сетью распространяются видео, на которых видно горящие дома и слышны звуки выстрелов.
В Казахстане в селе Масанчи 7 февраля вспыхнул масштабный конфликт между казахами и дунганами. Об этом сообщили ряд местных СМИ.
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О конфликте в Масанчи: что известно на данный момент
- В соцсетях жители региона пишут, что инцидент произошел на почве межэтнической нетерпимости. Но местная полиция заявила, пишет kaztag.kz, что причиной стало нападение селян на полицейских.
- Мол, правоохранители пытались остановить автомобиль за "несоответствие стандарту номера", но водитель спрятался во дворе одного из домов. А потом местные жители почему-то внезапно решили напасть на полицейских.
- Среди других версий местные СМИ называют избиение дунганами пожилого казаха.
- В любом случае, через несколько часов после конфликта с участием полиции и дунган в селе Масанчи казахи из соседних сел массово двинулись разрушать и жечь дома дунган в том же Масанчи.
- На видео (правда, их правдивость подтвердить пока невозможно) видно, как горят дома, и даже слышны выстрелы.
- Впоследствии в полиции сообщили, что ситуация в Масанчи стабилизировалась. Но вот в соцсетях пишут, что конфликт далеко не исчерпан. Например, руководитель Ассоциации дунган Казахстана сообщил, что "все разворачивается по наихудшему сценарию".
- Казахстанская редакция "Радио Свобода" сообщила: местная власть признала факт массовой драки в Масанчи, однако не сообщила причин. Призвала только не распространять слухи, потому что – это уголовное преступление.
Видео конфликта в Казахстане (соцсети и местные СМИ):
Масанчи на карте:
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