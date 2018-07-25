У Києві авто на смерть збило дівчинку: у мережі розкрили особу водія (фото)

Водієм автомобіля Hummer, який у Києві 24 липня на смерть збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході, виявився 23-річний Кирило Островський.

Про це повідомляє "Киев Оперативный".

24 канал повідомляв, що увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

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Зазначається, що Островський є колишнім боксером, а сьогодні – директором, власником та інвестором фірми Fit&Sweet.



Поліція затримала водія авто, яке збило дівчинку в Києві//Фото: Інформатор



Затриманий водій авто, яке збило дитину у Києві//Фото: Інформатор