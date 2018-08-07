У Києві через погоню іноземець влетів у три автівки та протаранив дерево: фото, відео

У Києві єгиптянин на BMW втікав від свого переслідувача на Lexus. Через маневри на дорозі він здійснив декілька аварійних ситуацій із двома машинами, а потім врізався у припаркований транспортний засіб.

Про це пише "Інформатор".

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Зазначається, що громадянин Єгипту почав втфкати на своєму BMW вд переслідувань автомобіля Lexus. Він переконаний, що навіть чув вистріли.

Своєю чергою, водій Lexus заперечує, що стріляв, оскільки навіть не має пістолета. Він пояснив: за BMW погнався через те, що водій підрізав його на парковці супермаркету, тому їм слід було поговорити про аварійну ситуацію.

За словами водія джипа, замість зупинки BMW почав тікати з місця і заїхав на подвір'я,своєю чергою, Lexus поїхав за ним. В ході їзди транспортний засіб громадянина Єгипту побував у кількох аварійних ситуаціях і зіткнувся з двома автомобілями.



Громадянин Єгипту, який втікав від погоні та спричинив низку ДТП

Зокрема, біля будинку по вулиці Ніжинській був припаркований Daewoo Lanos. Як розповідають свідки, BMW проїхав по зеленій зоні, злетів з бордюру, де у машини відірвало бампер з номером і "прочесав" бічну частину Lanos.



Пошкоджений єгиптянином припаркований Lanos

Обидві машини зникли з поля зору свідків, далі вони чули шум і крики. В результаті автомобіль, який втікав від погоні, врізався в дерево на городі приватного будинку.

Як пояснив утікач, від боявся, що переслідувач його поб'є. Наразі подробиці інциденту з'ясовує полція, іноземця відправили на медичний огляд, оскільки у нього були явні зовнішні ознаки сп'яніння.

Відео з місця інциденту: