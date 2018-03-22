У Києві чоловік наручниками прикував свого квартиранта: обурливі деталі
У Києві чоловік у власному помешканні утримав свого квартиранта, який нібито обікрав його квартиру. За цими фактами розпочато кримінальне провадження.
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
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Звернулася до правоохоронців жінка, яка повідомила про незаконне утримання чоловіка у квартирі будинку на вулиці Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці.
Чоловік, якого утримував киянин, жив у його квартирі. Напередодні він нібито викрав у господаря ювелірні вироби та здав їх у ломбард. Власник помешкання дізнався про зникнення цінностей, а відтак кайданками пристебнув квартиранта до батареї,
– йдеться у повідомленні.
У Києві чоловік наручниками прикував свого квартиранта
Власник квартири запевнив, що чоловіка він буде утримати доти, доки не віддасть борг.
Правоохоронці затримали 59-річного киянина, наразі вони перевіряють причетність його квартиранта до крадіжки з помешкання.
Наразі проводиться розслідування.
У Києві чоловік наручниками прикував свого квартиранта
До слова, увечері 16 березня у Києві на вулиці Турівській, яка розташовується на Подолі, в під’їзді одного із житлових будинків було виявлено чоловіка, який мав явні ознаки насильства. На жаль, дорогою до лікарні він помер.