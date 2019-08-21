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      У Києві чоловік забив свою дружину лопатою через безлад вдома (відео)

      1053 Читать новость на русском
      У Києві чоловік вбив свою дружину лопатою
      У Києві чоловік вбив свою дружину лопатою / ua.news

      В Оболонському районі Києва 50-річний чоловік під час сварки вбив свою дружину лопатою. Після усвідомлення скоєного, він самостійно викликав медиків та поліцію.

      Киянин під час сварки зі своєю 52-річною дружиною схопив лопату та побив нею жінку, а наступного дня він знайшов її мертвою, про це повідомляє поліція міста Києва.

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      Чоловік розповів, що інцидент трапився вдома під час спільного "відпочинку" з алкогольними напоями. Між ними виникла чергова сварка, під час якої він взяв лопату та побив нею дружину.

      Згодом виявилось, що киянин з дружиною разом працювали у пункті прийому вторинної сировини. Чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, а зараз йому загрожує до 10 років ув'язнення.

      вбив свою жінку лопатою, вбивство у києві
      У Києві чоловік вбив свою жінку лопатою

      Вбивство жінки
      Чоловік вбив свою жінку через сварку

      Чоловік вбив свою жінку, бо вона пила і вдома був "бардак": відео

       

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      Теги: Кримінал Новини Києва Вбивство Кримінальні новини
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