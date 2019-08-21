У Києві чоловік забив свою дружину лопатою через безлад вдома (відео)

В Оболонському районі Києва 50-річний чоловік під час сварки вбив свою дружину лопатою. Після усвідомлення скоєного, він самостійно викликав медиків та поліцію.

Киянин під час сварки зі своєю 52-річною дружиною схопив лопату та побив нею жінку, а наступного дня він знайшов її мертвою, про це повідомляє поліція міста Києва.

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Чоловік розповів, що інцидент трапився вдома під час спільного "відпочинку" з алкогольними напоями. Між ними виникла чергова сварка, під час якої він взяв лопату та побив нею дружину.

Згодом виявилось, що киянин з дружиною разом працювали у пункті прийому вторинної сировини. Чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, а зараз йому загрожує до 10 років ув'язнення.



У Києві чоловік вбив свою жінку лопатою



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