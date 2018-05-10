У Києві дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху та розбилась насмерть: фото (18+)
В ніч з 9 на 10 травня у Києві в недобудованому будинку на Проспекті Перемоги дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху. Врятувати дівчину не вдалося.
Про це повідомляє в Facebook координатор групи dtp.kiev.ua Влад Антонов.
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Молода пара вирішила влаштували нестандартне побачення на покинутому будівництві. Під час побачення 19-річна дівчина зірвалася з висотки. Рятувальники та медики оперативно прибули на місце події, проте врятувати дівчину не вдалося. Вона загинула на місці.
Джерело: 24 Канал
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