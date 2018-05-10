У Києві дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху та розбилась насмерть: фото (18+)

В ніч з 9 на 10 травня у Києві в недобудованому будинку на Проспекті Перемоги дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху. Врятувати дівчину не вдалося.

Про це повідомляє в Facebook координатор групи dtp.kiev.ua Влад Антонов. Читайте також: Військового насмерть збило авто у Києві: намагався перебігти 8 смуг (фото 18+) Молода пара вирішила влаштували нестандартне побачення на покинутому будівництві. Під час побачення 19-річна дівчина зірвалася з висотки. Рятувальники та медики оперативно прибули на місце події, проте врятувати дівчину не вдалося. Вона загинула на місці.