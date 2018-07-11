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У Києві іноземці викрали сейф із чималою сумою грошей всередині

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Чоловіки здійснили грабунок в одній із квартир у Печерському районі столиці
Чоловіки здійснили грабунок в одній із квартир у Печерському районі столиці / фото з відкритих джерел

У столиці двоє зловмисників-іноземців викрали сейф, у якому було 200 тисяч гривень. Злочинці винесли його із квартири у Печерському районі Києва.

Про це інформує прес-центр Нацполіції України у Києві.

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Крім сейфу та викрадених речей потерпілого, у правопорушників вилучили "знаряддя" злочину: відмички для замків та набір універсальних магнітних ключів.

Зазначається, що двоє чоловіків – громадяни іншої держави, 1977 та 1984 років народження. Проте правоохоронці не вказують, звідки вони приїхали. За інформацією оперативників, 41-річний іноземець проживає в Україні більше трьох років, ніде не працює. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили універсальні магнітні ключі та різноманітні відмички для замків. Його 34-річний спільник також останнім часом проживав у столиці та працював реалізатором.

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Сейф із 200 тисячами гривень намагались викрасти іноземці

Як повідомляє поліція, зловмисники приїхали у середмістя столиці. Залишивши автівки на вулиці, попрямували до елітного будинку на бульварі Лесі Українки. За допомогою магнітного ключа вони потрапили у під'їзд, а потім відчинили двері квартири на п’ятому поверсі.

Відмички крадії злочинці Київ
Правоохоронці вилучили також "арсенал" грабіжників

Зараз відомо, що чоловіки деякий час спостерігали за помешканням і знали про відсутність його власника. Вхідні двері відчинили швидко, а з оселі винесли сейф з грошима, документи господаря та зареєстровану на нього зброю.

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Зокрема, поліція вилучила різноманітні відмички

Саме із викраденими речима, які зловмисники сховали у багажниках своїх автомобілів, правоохоронці їх відразу і затримали.

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У "Мерседесі" старшого із чоловіків вилучили сейф із 200 тисячами гривень та документи потерпілого. В "Опелі" молодшого співучасника – знайшли травматичний пістолет, зареєстрований на господаря квартири.

За словами правоохоронців, за рішенням суду старшого з правопорушників арештували із правом внесення застави, його спільник наразі перебуває під домашнім арештом. За скоєне іноземцям загрожує до шести років позбавлення волі.

Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Києва
Джерело: 24 канал
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