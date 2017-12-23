У Києві легковик в'їхав у відбійник і пролетів у повітрі, з машини випав пасажир
09:23, сьогодні 1254 Читать новость на русском
У ніч проти 23 грудня у Києві на бульварі Дружби Народів сталася жахлива ДТП, в результаті якого загинув чоловік.
Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.
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Зазначається, що водій BMW їхала високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Після зіткнення машину підкинуло в повітря, і вона пролетіла кілька метрів.
Під час польоту з салону іномарки випав пасажир, впав на асфальт і загинув на місці. Водій втік з місця ДТП.
У Києві авто влетіло у відбійник
Унаслідок ДТП загинув чоловік
Водій іномарки на великій швидкості врізався у відбійник
Джерело: 24 Канал
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