У Києві легковик в'їхав у відбійник і пролетів у повітрі, з машини випав пасажир

У ніч проти 23 грудня у Києві на бульварі Дружби Народів сталася жахлива ДТП, в результаті якого загинув чоловік.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

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Зазначається, що водій BMW їхала високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Після зіткнення машину підкинуло в повітря, і вона пролетіла кілька метрів.

Під час польоту з салону іномарки випав пасажир, впав на асфальт і загинув на місці. Водій втік з місця ДТП.



У Києві авто влетіло у відбійник



Унаслідок ДТП загинув чоловік